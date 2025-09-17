КотировкиРазделы
CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin

24.78 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCNEP за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 25.00.

Следите за динамикой CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.78 25.00
Годовой диапазон
23.08 25.75
Предыдущее закрытие
24.85
Open
25.00
Bid
24.78
Ask
25.08
Low
24.78
High
25.00
Объем
8
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-0.56%
6-месячное изменение
0.08%
Годовое изменение
-1.16%
