CCNEP: CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin
24.78 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCNEP за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой CNB Financial Corporation - Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.78 25.00
Годовой диапазон
23.08 25.75
- Предыдущее закрытие
- 24.85
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.78
- Ask
- 25.08
- Low
- 24.78
- High
- 25.00
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -0.56%
- 6-месячное изменение
- 0.08%
- Годовое изменение
- -1.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.