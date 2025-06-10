FiyatlarBölümler
Dövizler / CCG
Geri dön - Hisse senetleri

CCG: Cheche Group Inc - Class A

1.49 USD 0.02 (1.36%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCG fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.45 ve Yüksek fiyatı olarak 1.54 aralığında işlem gördü.

Cheche Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCG haberleri

Günlük aralık
1.45 1.54
Yıllık aralık
0.66 1.54
Önceki kapanış
1.47
Açılış
1.47
Satış
1.49
Alış
1.79
Düşük
1.45
Yüksek
1.54
Hacim
567
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
67.42%
6 aylık değişim
71.26%
Yıllık değişim
60.22%
21 Eylül, Pazar