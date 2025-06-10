Dövizler / CCG
CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCG fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.45 ve Yüksek fiyatı olarak 1.54 aralığında işlem gördü.
Cheche Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CCG haberleri
- Cheche Group, Nasdaq’ın minimum teklif fiyatı kuralına uyumu yeniden sağladı
- Cheche Group regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Cheche expands Volkswagen Anhui partnership for ID.EVO insurance
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. (CCG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Intel Growth Story May Be Hitting a Wall
- Cheche Group receives Nasdaq notification on minimum bid price
Günlük aralık
1.45 1.54
Yıllık aralık
0.66 1.54
- Önceki kapanış
- 1.47
- Açılış
- 1.47
- Satış
- 1.49
- Alış
- 1.79
- Düşük
- 1.45
- Yüksek
- 1.54
- Hacim
- 567
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 67.42%
- 6 aylık değişim
- 71.26%
- Yıllık değişim
- 60.22%
