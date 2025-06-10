통화 / CCG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.49 USD 0.02 (1.36%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCG 환율이 오늘 1.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.45이고 고가는 1.54이었습니다.
Cheche Group Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCG News
- Cheche Group, 나스닥 최저 입찰가 요건 재충족
- Cheche Group regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Cheche expands Volkswagen Anhui partnership for ID.EVO insurance
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. (CCG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Intel Growth Story May Be Hitting a Wall
- Cheche Group receives Nasdaq notification on minimum bid price
일일 변동 비율
1.45 1.54
년간 변동
0.66 1.54
- 이전 종가
- 1.47
- 시가
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- 저가
- 1.45
- 고가
- 1.54
- 볼륨
- 567
- 일일 변동
- 1.36%
- 월 변동
- 67.42%
- 6개월 변동
- 71.26%
- 년간 변동율
- 60.22%
20 9월, 토요일