CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CCG a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.45 et à un maximum de 1.54.
Suivez la dynamique Cheche Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CCG Nouvelles
- Cheche Group retrouve la conformité avec la règle de prix minimum du Nasdaq
- Cheche Group regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Cheche expands Volkswagen Anhui partnership for ID.EVO insurance
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. (CCG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Intel Growth Story May Be Hitting a Wall
- Cheche Group receives Nasdaq notification on minimum bid price
Range quotidien
1.45 1.54
Range Annuel
0.66 1.54
- Clôture Précédente
- 1.47
- Ouverture
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Plus Bas
- 1.45
- Plus Haut
- 1.54
- Volume
- 567
- Changement quotidien
- 1.36%
- Changement Mensuel
- 67.42%
- Changement à 6 Mois
- 71.26%
- Changement Annuel
- 60.22%
20 septembre, samedi