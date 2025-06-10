Divisas / CCG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.49 USD 0.01 (0.67%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCG de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.43, mientras que el máximo ha alcanzado 1.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cheche Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCG News
- Cheche expands Volkswagen Anhui partnership for ID.EVO insurance
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. (CCG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Intel Growth Story May Be Hitting a Wall
- Cheche Group receives Nasdaq notification on minimum bid price
Rango diario
1.43 1.50
Rango anual
0.66 1.54
- Cierres anteriores
- 1.50
- Open
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.43
- High
- 1.50
- Volumen
- 723
- Cambio diario
- -0.67%
- Cambio mensual
- 67.42%
- Cambio a 6 meses
- 71.26%
- Cambio anual
- 60.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B