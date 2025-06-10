通貨 / CCG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.47 USD 0.02 (1.34%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCGの今日の為替レートは、-1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり1.43の安値と1.50の高値で取引されました。
Cheche Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCG News
- Cheche expands Volkswagen Anhui partnership for ID.EVO insurance
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CCG)
- Cheche Group Inc. (CCG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Intel Growth Story May Be Hitting a Wall
- Cheche Group receives Nasdaq notification on minimum bid price
1日のレンジ
1.43 1.50
1年のレンジ
0.66 1.54
- 以前の終値
- 1.49
- 始値
- 1.50
- 買値
- 1.47
- 買値
- 1.77
- 安値
- 1.43
- 高値
- 1.50
- 出来高
- 446
- 1日の変化
- -1.34%
- 1ヶ月の変化
- 65.17%
- 6ヶ月の変化
- 68.97%
- 1年の変化
- 58.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K