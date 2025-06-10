Valute / CCG
CCG: Cheche Group Inc - Class A
1.49 USD 0.02 (1.36%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCG ha avuto una variazione del 1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.45 e ad un massimo di 1.54.
Segui le dinamiche di Cheche Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.45 1.54
Intervallo Annuale
0.66 1.54
- Chiusura Precedente
- 1.47
- Apertura
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Minimo
- 1.45
- Massimo
- 1.54
- Volume
- 567
- Variazione giornaliera
- 1.36%
- Variazione Mensile
- 67.42%
- Variazione Semestrale
- 71.26%
- Variazione Annuale
- 60.22%
21 settembre, domenica