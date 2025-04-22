FiyatlarBölümler
BTCW
BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest

122.05 USD 2.54 (2.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTCW fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.94 ve Yüksek fiyatı olarak 123.47 aralığında işlem gördü.

WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
121.94 123.47
Yıllık aralık
62.50 130.25
Önceki kapanış
124.59
Açılış
123.45
Satış
122.05
Alış
122.35
Düşük
121.94
Yüksek
123.47
Hacim
70
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
5.19%
6 aylık değişim
37.96%
Yıllık değişim
82.16%
21 Eylül, Pazar