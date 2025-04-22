Währungen / BTCW
BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest
122.53 USD 2.06 (1.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTCW hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.53 bis zu einem Hoch von 122.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
122.53 122.53
Jahresspanne
62.50 130.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.59
- Eröffnung
- 122.53
- Bid
- 122.53
- Ask
- 122.83
- Tief
- 122.53
- Hoch
- 122.53
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.65%
- Monatsänderung
- 5.60%
- 6-Monatsänderung
- 38.50%
- Jahresänderung
- 82.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K