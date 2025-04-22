KurseKategorien
Währungen / BTCW
Zurück zum Aktien

BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest

122.53 USD 2.06 (1.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTCW hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.53 bis zu einem Hoch von 122.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCW News

Tagesspanne
122.53 122.53
Jahresspanne
62.50 130.25
Vorheriger Schlusskurs
124.59
Eröffnung
122.53
Bid
122.53
Ask
122.83
Tief
122.53
Hoch
122.53
Volumen
1
Tagesänderung
-1.65%
Monatsänderung
5.60%
6-Monatsänderung
38.50%
Jahresänderung
82.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K