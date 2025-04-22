시세섹션
통화 / BTCW
주식로 돌아가기

BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest

122.05 USD 2.54 (2.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BTCW 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 121.94이고 고가는 123.47이었습니다.

WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCW News

일일 변동 비율
121.94 123.47
년간 변동
62.50 130.25
이전 종가
124.59
시가
123.45
Bid
122.05
Ask
122.35
저가
121.94
고가
123.47
볼륨
70
일일 변동
-2.04%
월 변동
5.19%
6개월 변동
37.96%
년간 변동율
82.16%
20 9월, 토요일