BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest
123.73 USD 1.62 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTCW за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 121.63, а максимальная — 123.90.
Следите за динамикой WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
121.63 123.90
Годовой диапазон
62.50 130.25
- Предыдущее закрытие
- 122.11
- Open
- 121.81
- Bid
- 123.73
- Ask
- 124.03
- Low
- 121.63
- High
- 123.90
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 6.64%
- 6-месячное изменение
- 39.86%
- Годовое изменение
- 84.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.