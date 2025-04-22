CotationsSections
Devises / BTCW
Retour à Actions

BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest

122.05 USD 2.54 (2.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTCW a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.94 et à un maximum de 123.47.

Suivez la dynamique WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCW Nouvelles

Range quotidien
121.94 123.47
Range Annuel
62.50 130.25
Clôture Précédente
124.59
Ouverture
123.45
Bid
122.05
Ask
122.35
Plus Bas
121.94
Plus Haut
123.47
Volume
70
Changement quotidien
-2.04%
Changement Mensuel
5.19%
Changement à 6 Mois
37.96%
Changement Annuel
82.16%
20 septembre, samedi