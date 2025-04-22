Valute / BTCW
BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest
122.05 USD 2.54 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTCW ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 121.94 e ad un massimo di 123.47.
Segui le dinamiche di WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
121.94 123.47
Intervallo Annuale
62.50 130.25
- Chiusura Precedente
- 124.59
- Apertura
- 123.45
- Bid
- 122.05
- Ask
- 122.35
- Minimo
- 121.94
- Massimo
- 123.47
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -2.04%
- Variazione Mensile
- 5.19%
- Variazione Semestrale
- 37.96%
- Variazione Annuale
- 82.16%
21 settembre, domenica