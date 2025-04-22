QuotazioniSezioni
Valute / BTCW
Tornare a Azioni

BTCW: WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest

122.05 USD 2.54 (2.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTCW ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 121.94 e ad un massimo di 123.47.

Segui le dinamiche di WisdomTree Bitcoin Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCW News

Intervallo Giornaliero
121.94 123.47
Intervallo Annuale
62.50 130.25
Chiusura Precedente
124.59
Apertura
123.45
Bid
122.05
Ask
122.35
Minimo
121.94
Massimo
123.47
Volume
70
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
5.19%
Variazione Semestrale
37.96%
Variazione Annuale
82.16%
21 settembre, domenica