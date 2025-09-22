FiyatlarBölümler
Dövizler / BSCW
Geri dön - Hisse senetleri

BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

21.02 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BSCW fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.99 ve Yüksek fiyatı olarak 21.03 aralığında işlem gördü.

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
20.99 21.03
Yıllık aralık
19.62 21.66
Önceki kapanış
21.01
Açılış
21.02
Satış
21.02
Alış
21.32
Düşük
20.99
Yüksek
21.03
Hacim
113
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
1.69%
6 aylık değişim
2.94%
Yıllık değişim
-0.19%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki