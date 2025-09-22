Währungen / BSCW
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
20.93 USD 0.09 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSCW hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.92 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.92 20.93
Jahresspanne
19.62 21.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.02
- Eröffnung
- 20.92
- Bid
- 20.93
- Ask
- 21.23
- Tief
- 20.92
- Hoch
- 20.93
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 1.26%
- 6-Monatsänderung
- 2.50%
- Jahresänderung
- -0.62%