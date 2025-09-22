KurseKategorien
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

20.93 USD 0.09 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSCW hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.92 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
20.92 20.93
Jahresspanne
19.62 21.66
Vorheriger Schlusskurs
21.02
Eröffnung
20.92
Bid
20.93
Ask
21.23
Tief
20.92
Hoch
20.93
Volumen
23
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
1.26%
6-Monatsänderung
2.50%
Jahresänderung
-0.62%
