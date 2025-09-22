CotationsSections
Devises / BSCW
Retour à Actions

BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

20.91 USD 0.11 (0.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSCW a changé de -0.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.90 et à un maximum de 20.93.

Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
20.90 20.93
Range Annuel
19.62 21.66
Clôture Précédente
21.02
Ouverture
20.92
Bid
20.91
Ask
21.21
Plus Bas
20.90
Plus Haut
20.93
Volume
74
Changement quotidien
-0.52%
Changement Mensuel
1.16%
Changement à 6 Mois
2.40%
Changement Annuel
-0.71%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev