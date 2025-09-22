クォートセクション
通貨 / BSCW
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

20.93 USD 0.09 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSCWの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり20.92の安値と20.93の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.92 20.93
1年のレンジ
19.62 21.66
以前の終値
21.02
始値
20.92
買値
20.93
買値
21.23
安値
20.92
高値
20.93
出来高
23
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
1.26%
6ヶ月の変化
2.50%
1年の変化
-0.62%
