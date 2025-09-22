QuotazioniSezioni
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

20.91 USD 0.11 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSCW ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 20.93.

Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.90 20.93
Intervallo Annuale
19.62 21.66
Chiusura Precedente
21.02
Apertura
20.92
Bid
20.91
Ask
21.21
Minimo
20.90
Massimo
20.93
Volume
74
Variazione giornaliera
-0.52%
Variazione Mensile
1.16%
Variazione Semestrale
2.40%
Variazione Annuale
-0.71%
