BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
20.91 USD 0.11 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSCW ha avuto una variazione del -0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 20.93.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.90 20.93
Intervallo Annuale
19.62 21.66
- Chiusura Precedente
- 21.02
- Apertura
- 20.92
- Bid
- 20.91
- Ask
- 21.21
- Minimo
- 20.90
- Massimo
- 20.93
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- -0.52%
- Variazione Mensile
- 1.16%
- Variazione Semestrale
- 2.40%
- Variazione Annuale
- -0.71%