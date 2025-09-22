Moedas / BSCW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
20.93 USD 0.09 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSCW para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.92 e o mais alto foi 20.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
20.92 20.93
Faixa anual
19.62 21.66
- Fechamento anterior
- 21.02
- Open
- 20.92
- Bid
- 20.93
- Ask
- 21.23
- Low
- 20.92
- High
- 20.93
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.43%
- Mudança mensal
- 1.26%
- Mudança de 6 meses
- 2.50%
- Mudança anual
- -0.62%