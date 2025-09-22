CotaçõesSeções
BSCW: Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

20.93 USD 0.09 (0.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSCW para hoje mudou para -0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.92 e o mais alto foi 20.93.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
20.92 20.93
Faixa anual
19.62 21.66
Fechamento anterior
21.02
Open
20.92
Bid
20.93
Ask
21.23
Low
20.92
High
20.93
Volume
23
Mudança diária
-0.43%
Mudança mensal
1.26%
Mudança de 6 meses
2.50%
Mudança anual
-0.62%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.