BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

492.97 USD 2.55 (0.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BRK-B fiyatı bugün 0.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 488.88 ve Yüksek fiyatı olarak 494.45 aralığında işlem gördü.

Berkshire Hathaway Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
488.88 494.45
Yıllık aralık
467.65 512.07
Önceki kapanış
490.42
Açılış
491.87
Satış
492.97
Alış
493.27
Düşük
488.88
Yüksek
494.45
Hacim
4.836 K
Günlük değişim
0.52%
Aylık değişim
-2.20%
6 aylık değişim
-3.57%
Yıllık değişim
-3.57%
21 Eylül, Pazar