QuotazioniSezioni
Valute / BRK-B
Tornare a Azioni

BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

492.97 USD 2.55 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRK-B ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 488.88 e ad un massimo di 494.45.

Segui le dinamiche di Berkshire Hathaway Inc New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
488.88 494.45
Intervallo Annuale
467.65 512.07
Chiusura Precedente
490.42
Apertura
491.87
Bid
492.97
Ask
493.27
Minimo
488.88
Massimo
494.45
Volume
4.836 K
Variazione giornaliera
0.52%
Variazione Mensile
-2.20%
Variazione Semestrale
-3.57%
Variazione Annuale
-3.57%
20 settembre, sabato