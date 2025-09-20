Valute / BRK-B
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New
492.97 USD 2.55 (0.52%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRK-B ha avuto una variazione del 0.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 488.88 e ad un massimo di 494.45.
Segui le dinamiche di Berkshire Hathaway Inc New. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
488.88 494.45
Intervallo Annuale
467.65 512.07
- Chiusura Precedente
- 490.42
- Apertura
- 491.87
- Bid
- 492.97
- Ask
- 493.27
- Minimo
- 488.88
- Massimo
- 494.45
- Volume
- 4.836 K
- Variazione giornaliera
- 0.52%
- Variazione Mensile
- -2.20%
- Variazione Semestrale
- -3.57%
- Variazione Annuale
- -3.57%
20 settembre, sabato