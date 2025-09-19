クォートセクション
BRK-B
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

490.42 USD 2.05 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRK-Bの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり488.00の安値と494.85の高値で取引されました。

Berkshire Hathaway Inc Newダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
488.00 494.85
1年のレンジ
467.65 512.07
以前の終値
492.47
始値
489.64
買値
490.42
買値
490.72
安値
488.00
高値
494.85
出来高
4.805 K
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
-2.70%
6ヶ月の変化
-4.07%
1年の変化
-4.07%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K