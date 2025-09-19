KurseKategorien
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

490.42 USD 2.05 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BRK-B hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 488.00 bis zu einem Hoch von 494.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Berkshire Hathaway Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
488.00 494.85
Jahresspanne
467.65 512.07
Vorheriger Schlusskurs
492.47
Eröffnung
489.64
Bid
490.42
Ask
490.72
Tief
488.00
Hoch
494.85
Volumen
4.805 K
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
-2.70%
6-Monatsänderung
-4.07%
Jahresänderung
-4.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K