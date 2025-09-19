Währungen / BRK-B
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New
490.42 USD 2.05 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRK-B hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 488.00 bis zu einem Hoch von 494.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Berkshire Hathaway Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
488.00 494.85
Jahresspanne
467.65 512.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 492.47
- Eröffnung
- 489.64
- Bid
- 490.42
- Ask
- 490.72
- Tief
- 488.00
- Hoch
- 494.85
- Volumen
- 4.805 K
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- -2.70%
- 6-Monatsänderung
- -4.07%
- Jahresänderung
- -4.07%
