Divisas / BRK-B
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New
492.47 USD 1.50 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRK-B de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 490.40, mientras que el máximo ha alcanzado 495.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Berkshire Hathaway Inc New. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
490.40 495.92
Rango anual
467.65 512.07
- Cierres anteriores
- 490.97
- Open
- 491.00
- Bid
- 492.47
- Ask
- 492.77
- Low
- 490.40
- High
- 495.92
- Volumen
- 6.082 K
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- -2.30%
- Cambio a 6 meses
- -3.67%
- Cambio anual
- -3.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B