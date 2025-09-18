CotizacionesSecciones
BRK-B
BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

492.47 USD 1.50 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BRK-B de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 490.40, mientras que el máximo ha alcanzado 495.92.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Berkshire Hathaway Inc New. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
490.40 495.92
Rango anual
467.65 512.07
Cierres anteriores
490.97
Open
491.00
Bid
492.47
Ask
492.77
Low
490.40
High
495.92
Volumen
6.082 K
Cambio diario
0.31%
Cambio mensual
-2.30%
Cambio a 6 meses
-3.67%
Cambio anual
-3.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B