BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New
490.97 USD 0.56 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRK-B за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 487.20, а максимальная — 491.92.
Следите за динамикой Berkshire Hathaway Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
487.20 491.92
Годовой диапазон
467.65 512.07
- Предыдущее закрытие
- 491.53
- Open
- 490.93
- Bid
- 490.97
- Ask
- 491.27
- Low
- 487.20
- High
- 491.92
- Объем
- 5.157 K
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- -3.96%
- Годовое изменение
- -3.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.