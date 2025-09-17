КотировкиРазделы
Валюты / BRK-B
Назад в Рынок акций США

BRK-B: Berkshire Hathaway Inc New

490.97 USD 0.56 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRK-B за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 487.20, а максимальная — 491.92.

Следите за динамикой Berkshire Hathaway Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
487.20 491.92
Годовой диапазон
467.65 512.07
Предыдущее закрытие
491.53
Open
490.93
Bid
490.97
Ask
491.27
Low
487.20
High
491.92
Объем
5.157 K
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
-3.96%
Годовое изменение
-3.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.