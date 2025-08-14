FiyatlarBölümler
Dövizler / BKEM
Geri dön - Hisse senetleri

BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

73.44 USD 0.15 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BKEM fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.44 ve Yüksek fiyatı olarak 73.44 aralığında işlem gördü.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BKEM haberleri

Günlük aralık
73.44 73.44
Yıllık aralık
52.26 73.87
Önceki kapanış
73.59
Açılış
73.44
Satış
73.44
Alış
73.74
Düşük
73.44
Yüksek
73.44
Hacim
1
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
6.71%
6 aylık değişim
21.61%
Yıllık değişim
15.54%
21 Eylül, Pazar