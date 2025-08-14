Dövizler / BKEM
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
73.44 USD 0.15 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BKEM fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.44 ve Yüksek fiyatı olarak 73.44 aralığında işlem gördü.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
73.44 73.44
Yıllık aralık
52.26 73.87
- Önceki kapanış
- 73.59
- Açılış
- 73.44
- Satış
- 73.44
- Alış
- 73.74
- Düşük
- 73.44
- Yüksek
- 73.44
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- 6.71%
- 6 aylık değişim
- 21.61%
- Yıllık değişim
- 15.54%
21 Eylül, Pazar