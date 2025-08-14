Währungen / BKEM
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
73.44 USD 0.15 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKEM hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.44 bis zu einem Hoch von 73.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
73.44 73.44
Jahresspanne
52.26 73.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.59
- Eröffnung
- 73.44
- Bid
- 73.44
- Ask
- 73.74
- Tief
- 73.44
- Hoch
- 73.44
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 6.71%
- 6-Monatsänderung
- 21.61%
- Jahresänderung
- 15.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K