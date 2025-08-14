CotizacionesSecciones
Divisas / BKEM
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

73.87 USD 0.72 (0.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BKEM de hoy ha cambiado un 0.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.54, mientras que el máximo ha alcanzado 73.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
73.54 73.87
Rango anual
52.26 73.87
Cierres anteriores
73.15
Open
73.54
Bid
73.87
Ask
74.17
Low
73.54
High
73.87
Volumen
4
Cambio diario
0.98%
Cambio mensual
7.34%
Cambio a 6 meses
22.32%
Cambio anual
16.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B