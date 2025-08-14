Valute / BKEM
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
73.44 USD 0.15 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKEM ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.44 e ad un massimo di 73.44.
Segui le dinamiche di BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
73.44 73.44
Intervallo Annuale
52.26 73.87
- Chiusura Precedente
- 73.59
- Apertura
- 73.44
- Bid
- 73.44
- Ask
- 73.74
- Minimo
- 73.44
- Massimo
- 73.44
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 6.71%
- Variazione Semestrale
- 21.61%
- Variazione Annuale
- 15.54%
21 settembre, domenica