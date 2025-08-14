QuotazioniSezioni
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

73.44 USD 0.15 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKEM ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.44 e ad un massimo di 73.44.

Segui le dinamiche di BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
73.44 73.44
Intervallo Annuale
52.26 73.87
Chiusura Precedente
73.59
Apertura
73.44
Bid
73.44
Ask
73.74
Minimo
73.44
Massimo
73.44
Volume
1
Variazione giornaliera
-0.20%
Variazione Mensile
6.71%
Variazione Semestrale
21.61%
Variazione Annuale
15.54%
21 settembre, domenica