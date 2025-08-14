クォートセクション
通貨 / BKEM
BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

73.59 USD 0.28 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BKEMの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり73.44の安値と73.59の高値で取引されました。

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
73.44 73.59
1年のレンジ
52.26 73.87
以前の終値
73.87
始値
73.44
買値
73.59
買値
73.89
安値
73.44
高値
73.59
出来高
3
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
6.93%
6ヶ月の変化
21.86%
1年の変化
15.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K