BKEM: BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
73.59 USD 0.28 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BKEMの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり73.44の安値と73.59の高値で取引されました。
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
73.44 73.59
1年のレンジ
52.26 73.87
- 以前の終値
- 73.87
- 始値
- 73.44
- 買値
- 73.59
- 買値
- 73.89
- 安値
- 73.44
- 高値
- 73.59
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- 6.93%
- 6ヶ月の変化
- 21.86%
- 1年の変化
- 15.78%
