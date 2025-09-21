Dövizler / BEATW
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant
0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEATW fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2350 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2494 aralığında işlem gördü.
Heartbeam Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.2350 0.2494
Yıllık aralık
0.2028 0.9501
- Önceki kapanış
- 0.2496
- Açılış
- 0.2494
- Satış
- 0.2494
- Alış
- 0.2524
- Düşük
- 0.2350
- Yüksek
- 0.2494
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- -4.08%
- 6 aylık değişim
- -51.06%
- Yıllık değişim
- -58.44%
21 Eylül, Pazar