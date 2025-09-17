Валюты / BEATW
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant
0.2409 USD 0.0089 (3.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEATW за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.2320, а максимальная — 0.2409.
Следите за динамикой Heartbeam Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.2320 0.2409
Годовой диапазон
0.2028 0.9501
- Предыдущее закрытие
- 0.2320
- Open
- 0.2320
- Bid
- 0.2409
- Ask
- 0.2439
- Low
- 0.2320
- High
- 0.2409
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 3.84%
- Месячное изменение
- -7.35%
- 6-месячное изменение
- -52.73%
- Годовое изменение
- -59.86%
