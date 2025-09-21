Valute / BEATW
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant
0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BEATW ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2350 e ad un massimo di 0.2494.
Segui le dinamiche di Heartbeam Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2350 0.2494
Intervallo Annuale
0.2028 0.9501
- Chiusura Precedente
- 0.2496
- Apertura
- 0.2494
- Bid
- 0.2494
- Ask
- 0.2524
- Minimo
- 0.2350
- Massimo
- 0.2494
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -4.08%
- Variazione Semestrale
- -51.06%
- Variazione Annuale
- -58.44%
21 settembre, domenica