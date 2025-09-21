QuotazioniSezioni
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant

0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BEATW ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2350 e ad un massimo di 0.2494.

Segui le dinamiche di Heartbeam Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.2350 0.2494
Intervallo Annuale
0.2028 0.9501
Chiusura Precedente
0.2496
Apertura
0.2494
Bid
0.2494
Ask
0.2524
Minimo
0.2350
Massimo
0.2494
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
-4.08%
Variazione Semestrale
-51.06%
Variazione Annuale
-58.44%
21 settembre, domenica