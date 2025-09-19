Währungen / BEATW
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant
0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEATW hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2350 bis zu einem Hoch von 0.2494 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heartbeam Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2350 0.2494
Jahresspanne
0.2028 0.9501
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2496
- Eröffnung
- 0.2494
- Bid
- 0.2494
- Ask
- 0.2524
- Tief
- 0.2350
- Hoch
- 0.2494
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -4.08%
- 6-Monatsänderung
- -51.06%
- Jahresänderung
- -58.44%
