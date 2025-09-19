KurseKategorien
BEATW
BEATW: Heartbeam Inc - Warrant

0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BEATW hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2350 bis zu einem Hoch von 0.2494 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heartbeam Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2350 0.2494
Jahresspanne
0.2028 0.9501
Vorheriger Schlusskurs
0.2496
Eröffnung
0.2494
Bid
0.2494
Ask
0.2524
Tief
0.2350
Hoch
0.2494
Volumen
7
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
-4.08%
6-Monatsänderung
-51.06%
Jahresänderung
-58.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K