BEATW: Heartbeam Inc - Warrant

0.2494 USD 0.0002 (0.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BEATW a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2350 et à un maximum de 0.2494.

Suivez la dynamique Heartbeam Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.2350 0.2494
Range Annuel
0.2028 0.9501
Clôture Précédente
0.2496
Ouverture
0.2494
Bid
0.2494
Ask
0.2524
Plus Bas
0.2350
Plus Haut
0.2494
Volume
7
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
-4.08%
Changement à 6 Mois
-51.06%
Changement Annuel
-58.44%
20 septembre, samedi