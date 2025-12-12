BCAR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi 10.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.01 - 10.03 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.02 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 6 değerine ulaştı. BCAR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi şu anda 10.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.91% ve USD değerlerini izler. BCAR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

BCAR hisse senedi nasıl alınır? D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisselerini şu anki 10.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.01 ve Ask 10.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 6 ve günlük değişim oranı -0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte BCAR fiyat hareketlerini takip edin.

BCAR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.88 - 10.08 ve mevcut fiyatı 10.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.01 veya Ask 10.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.20% ve 6 aylık değişim oranı 0.91% değerlerini karşılaştırır. BCAR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.08 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.88 - 10.08). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.02 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak D. Boral ARC Acquisition I Corp. performansını takip edin.

D. Boral ARC Acquisition I Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.88 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.88 - 10.08 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki BCAR fiyat hareketlerini izleyin.