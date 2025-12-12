クォートセクション
通貨 / BCAR
BCAR: DボラルARCアクイジションI

10.03 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

BCARの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり10.03の安値と10.03の高値で取引されました。

DボラルARCアクイジションIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BCAR株の現在の価格は？

DボラルARCアクイジションIの株価は本日10.03です。10.03 - 10.03内で取引され、前日の終値は10.01、取引量は1に達しました。BCARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DボラルARCアクイジションIの株は配当を出しますか？

DボラルARCアクイジションIの現在の価格は10.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.11%やUSDにも注目します。BCARの動きはライブチャートで確認できます。

BCAR株を買う方法は？

DボラルARCアクイジションIの株は現在10.03で購入可能です。注文は通常10.03または10.33付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BCARの最新情報はライブチャートで確認できます。

BCAR株に投資する方法は？

DボラルARCアクイジションIへの投資では、年間の値幅9.88 - 10.08と現在の10.03を考慮します。注文は多くの場合10.03や10.33で行われる前に、0.00%や1.11%と比較されます。BCARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DボラルARCアクイジションIの株の最高値は？

DボラルARCアクイジションIの過去1年の最高値は10.08でした。9.88 - 10.08内で株価は大きく変動し、10.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DボラルARCアクイジションIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DボラルARCアクイジションIの株の最低値は？

DボラルARCアクイジションI(BCAR)の年間最安値は9.88でした。現在の10.03や9.88 - 10.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BCARの動きはライブチャートで確認できます。

BCARの株式分割はいつ行われましたか？

DボラルARCアクイジションIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.01、1.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.03 10.03
1年のレンジ
9.88 10.08
以前の終値
10.01
始値
10.03
買値
10.03
買値
10.33
安値
10.03
高値
10.03
出来高
1
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
1.11%
1年の変化
1.11%
12 12月, 金曜日
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
414
期待
413
18:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
548
期待
549
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待