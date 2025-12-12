- Обзор рынка
BCAR: D. Boral ARC Acquisition I Corp.
Курс BCAR за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.03.
Следите за динамикой D. Boral ARC Acquisition I Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BCAR сегодня?
D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) сегодня оценивается на уровне 10.01. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.02, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BCAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
D. Boral ARC Acquisition I Corp. в настоящее время оценивается в 10.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.91% и USD. Отслеживайте движения BCAR на графике в реальном времени.
Как купить акции BCAR?
Вы можете купить акции D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) по текущей цене 10.01. Ордера обычно размещаются около 10.01 или 10.31, тогда как 6 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BCAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BCAR?
Инвестирование в D. Boral ARC Acquisition I Corp. предполагает учет годового диапазона 9.88 - 10.08 и текущей цены 10.01. Многие сравнивают -0.20% и 0.91% перед размещением ордеров на 10.01 или 10.31. Изучайте ежедневные изменения цены BCAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
Самая высокая цена D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) за последний год составила 10.08. Акции заметно колебались в пределах 9.88 - 10.08, сравнение с 10.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику D. Boral ARC Acquisition I Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
Самая низкая цена D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) за год составила 9.88. Сравнение с текущими 10.01 и 9.88 - 10.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BCAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BCAR?
В прошлом D. Boral ARC Acquisition I Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.02 и 0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.02
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 10.01
- High
- 10.03
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.91%
- Годовое изменение
- 0.91%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.