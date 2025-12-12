QuotazioniSezioni
BCAR: D. Boral ARC Acquisition I Corp.

10.01 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio BCAR ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.01 e ad un massimo di 10.03.

Segui le dinamiche di D. Boral ARC Acquisition I Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BCAR oggi?

Oggi le azioni D. Boral ARC Acquisition I Corp. sono prezzate a 10.01. Viene scambiato all'interno di 10.01 - 10.03, la chiusura di ieri è stata 10.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BCAR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni D. Boral ARC Acquisition I Corp. pagano dividendi?

D. Boral ARC Acquisition I Corp. è attualmente valutato a 10.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BCAR.

Come acquistare azioni BCAR?

Puoi acquistare azioni D. Boral ARC Acquisition I Corp. al prezzo attuale di 10.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.01 o 10.31, mentre 6 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BCAR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BCAR?

Investire in D. Boral ARC Acquisition I Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.88 - 10.08 e il prezzo attuale 10.01. Molti confrontano -0.20% e 0.91% prima di effettuare ordini su 10.01 o 10.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BCAR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni D. Boral ARC Acquisition I Corp.?

Il prezzo massimo di D. Boral ARC Acquisition I Corp. nell'ultimo anno è stato 10.08. All'interno di 9.88 - 10.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di D. Boral ARC Acquisition I Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni D. Boral ARC Acquisition I Corp.?

Il prezzo più basso di D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) nel corso dell'anno è stato 9.88. Confrontandolo con gli attuali 10.01 e 9.88 - 10.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BCAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BCAR?

D. Boral ARC Acquisition I Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.02 e 0.91%.

Intervallo Giornaliero
10.01 10.03
Intervallo Annuale
9.88 10.08
Chiusura Precedente
10.02
Apertura
10.03
Bid
10.01
Ask
10.31
Minimo
10.01
Massimo
10.03
Volume
6
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
-0.20%
Variazione Semestrale
0.91%
Variazione Annuale
0.91%
