BCAR: D. Boral ARC Acquisition I Corp.
Der Wechselkurs von BCAR hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.01 bis zu einem Hoch von 10.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die D. Boral ARC Acquisition I Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BCAR heute?
Die Aktie von D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) notiert heute bei 10.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.01 - 10.03 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.02 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BCAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BCAR Dividenden?
D. Boral ARC Acquisition I Corp. wird derzeit mit 10.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BCAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich BCAR-Aktien?
Sie können Aktien von D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) zum aktuellen Kurs von 10.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.01 oder 10.31 platziert, während 6 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BCAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BCAR-Aktien?
Bei einer Investition in D. Boral ARC Acquisition I Corp. müssen die jährliche Spanne 9.88 - 10.08 und der aktuelle Kurs 10.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.20% und 0.91%, bevor sie Orders zu 10.01 oder 10.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BCAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
Der höchste Kurs von D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) im vergangenen Jahr lag bei 10.08. Innerhalb von 9.88 - 10.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von D. Boral ARC Acquisition I Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
Der niedrigste Kurs von D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) im Laufe des Jahres betrug 9.88. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.01 und der Spanne 9.88 - 10.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BCAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BCAR statt?
D. Boral ARC Acquisition I Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.02 und 0.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.02
- Eröffnung
- 10.03
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Tief
- 10.01
- Hoch
- 10.03
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- 0.91%
