BCAR: D. Boral ARC Acquisition I Corp.
A taxa do BCAR para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.01 e o mais alto foi 10.03.
Veja a dinâmica do par de moedas D. Boral ARC Acquisition I Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BCAR hoje?
Hoje D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) está avaliado em 10.01. O instrumento é negociado dentro de 10.01 - 10.03, o fechamento de ontem foi 10.02, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BCAR em tempo real.
As ações de D. Boral ARC Acquisition I Corp. pagam dividendos?
Atualmente D. Boral ARC Acquisition I Corp. está avaliado em 10.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.91% e USD. Monitore os movimentos de BCAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BCAR?
Você pode comprar ações de D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) pelo preço atual 10.01. Ordens geralmente são executadas perto de 10.01 ou 10.31, enquanto 6 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BCAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BCAR?
Investir em D. Boral ARC Acquisition I Corp. envolve considerar a faixa anual 9.88 - 10.08 e o preço atual 10.01. Muitos comparam -0.20% e 0.91% antes de enviar ordens em 10.01 ou 10.31. Estude as mudanças diárias de preço de BCAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
O maior preço de D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) no último ano foi 10.08. As ações oscilaram bastante dentro de 9.88 - 10.08, e a comparação com 10.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de D. Boral ARC Acquisition I Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações D. Boral ARC Acquisition I Corp.?
O menor preço de D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR) no ano foi 9.88. A comparação com o preço atual 10.01 e 9.88 - 10.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BCAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BCAR?
No passado D. Boral ARC Acquisition I Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.02 e 0.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.02
- Open
- 10.03
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Low
- 10.01
- High
- 10.03
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- 0.91%
- Mudança anual
- 0.91%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.