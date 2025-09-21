FiyatlarBölümler
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq

71.28 USD 0.20 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVSD fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.15 ve Yüksek fiyatı olarak 71.32 aralığında işlem gördü.

American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
71.15 71.32
Yıllık aralık
53.36 71.72
Önceki kapanış
71.48
Açılış
71.15
Satış
71.28
Alış
71.58
Düşük
71.15
Yüksek
71.32
Hacim
24
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
3.62%
6 aylık değişim
19.22%
Yıllık değişim
18.76%
21 Eylül, Pazar