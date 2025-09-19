Währungen / AVSD
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq
71.28 USD 0.20 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVSD hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.15 bis zu einem Hoch von 71.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
71.15 71.32
Jahresspanne
53.36 71.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 71.48
- Eröffnung
- 71.15
- Bid
- 71.28
- Ask
- 71.58
- Tief
- 71.15
- Hoch
- 71.32
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 3.62%
- 6-Monatsänderung
- 19.22%
- Jahresänderung
- 18.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K