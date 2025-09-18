CotizacionesSecciones
AVSD
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq

71.13 USD 0.37 (0.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVSD de hoy ha cambiado un -0.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 70.98, mientras que el máximo ha alcanzado 71.54.

Siga la dinámica de la pareja de divisas American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
70.98 71.54
Rango anual
53.36 71.72
Cierres anteriores
71.50
Open
71.54
Bid
71.13
Ask
71.43
Low
70.98
High
71.54
Volumen
23
Cambio diario
-0.52%
Cambio mensual
3.40%
Cambio a 6 meses
18.97%
Cambio anual
18.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B