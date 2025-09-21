Valute / AVSD
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq
71.28 USD 0.20 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVSD ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.15 e ad un massimo di 71.32.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
71.15 71.32
Intervallo Annuale
53.36 71.72
- Chiusura Precedente
- 71.48
- Apertura
- 71.15
- Bid
- 71.28
- Ask
- 71.58
- Minimo
- 71.15
- Massimo
- 71.32
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 3.62%
- Variazione Semestrale
- 19.22%
- Variazione Annuale
- 18.76%
21 settembre, domenica