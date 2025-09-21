QuotazioniSezioni
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq

71.28 USD 0.20 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVSD ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 71.15 e ad un massimo di 71.32.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
71.15 71.32
Intervallo Annuale
53.36 71.72
Chiusura Precedente
71.48
Apertura
71.15
Bid
71.28
Ask
71.58
Minimo
71.15
Massimo
71.32
Volume
24
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
3.62%
Variazione Semestrale
19.22%
Variazione Annuale
18.76%
21 settembre, domenica