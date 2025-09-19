通貨 / AVSD
AVSD: American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eq
71.48 USD 0.35 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVSDの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり71.01の安値と71.54の高値で取引されました。
American Century ETF Trust Avantis Responsible International Eqダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
71.01 71.54
1年のレンジ
53.36 71.72
- 以前の終値
- 71.13
- 始値
- 71.01
- 買値
- 71.48
- 買値
- 71.78
- 安値
- 71.01
- 高値
- 71.54
- 出来高
- 68
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 3.91%
- 6ヶ月の変化
- 19.55%
- 1年の変化
- 19.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K