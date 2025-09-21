Dövizler / ATNFW
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant
0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATNFW fiyatı bugün -6.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4433 aralığında işlem gördü.
180 Life Sciences Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.3600 0.4433
Yıllık aralık
0.0031 0.6180
- Önceki kapanış
- 0.4600
- Açılış
- 0.4287
- Satış
- 0.4300
- Alış
- 0.4330
- Düşük
- 0.3600
- Yüksek
- 0.4433
- Hacim
- 713
- Günlük değişim
- -6.52%
- Aylık değişim
- 3259.38%
- 6 aylık değişim
- 4900.00%
- Yıllık değişim
- 4243.43%
21 Eylül, Pazar