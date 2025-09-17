Валюты / ATNFW
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant
0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATNFW за сегодня изменился на -6.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3600, а максимальная — 0.4433.
Следите за динамикой 180 Life Sciences Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.3600 0.4433
Годовой диапазон
0.0031 0.6180
- Предыдущее закрытие
- 0.4600
- Open
- 0.4287
- Bid
- 0.4300
- Ask
- 0.4330
- Low
- 0.3600
- High
- 0.4433
- Объем
- 713
- Дневное изменение
- -6.52%
- Месячное изменение
- 3259.38%
- 6-месячное изменение
- 4900.00%
- Годовое изменение
- 4243.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.