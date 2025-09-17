КотировкиРазделы
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant

0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATNFW за сегодня изменился на -6.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3600, а максимальная — 0.4433.

Следите за динамикой 180 Life Sciences Corp - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.3600 0.4433
Годовой диапазон
0.0031 0.6180
Предыдущее закрытие
0.4600
Open
0.4287
Bid
0.4300
Ask
0.4330
Low
0.3600
High
0.4433
Объем
713
Дневное изменение
-6.52%
Месячное изменение
3259.38%
6-месячное изменение
4900.00%
Годовое изменение
4243.43%
