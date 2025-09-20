CotationsSections
ATNFW
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant

0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATNFW a changé de -6.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3600 et à un maximum de 0.4433.

Suivez la dynamique 180 Life Sciences Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.3600 0.4433
Range Annuel
0.0031 0.6180
Clôture Précédente
0.4600
Ouverture
0.4287
Bid
0.4300
Ask
0.4330
Plus Bas
0.3600
Plus Haut
0.4433
Volume
713
Changement quotidien
-6.52%
Changement Mensuel
3259.38%
Changement à 6 Mois
4900.00%
Changement Annuel
4243.43%
