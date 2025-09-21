Valute / ATNFW
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant
0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATNFW ha avuto una variazione del -6.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3600 e ad un massimo di 0.4433.
Segui le dinamiche di 180 Life Sciences Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.3600 0.4433
Intervallo Annuale
0.0031 0.6180
- Chiusura Precedente
- 0.4600
- Apertura
- 0.4287
- Bid
- 0.4300
- Ask
- 0.4330
- Minimo
- 0.3600
- Massimo
- 0.4433
- Volume
- 713
- Variazione giornaliera
- -6.52%
- Variazione Mensile
- 3259.38%
- Variazione Semestrale
- 4900.00%
- Variazione Annuale
- 4243.43%
21 settembre, domenica