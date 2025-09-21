QuotazioniSezioni
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant

0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATNFW ha avuto una variazione del -6.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3600 e ad un massimo di 0.4433.

Segui le dinamiche di 180 Life Sciences Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.3600 0.4433
Intervallo Annuale
0.0031 0.6180
Chiusura Precedente
0.4600
Apertura
0.4287
Bid
0.4300
Ask
0.4330
Minimo
0.3600
Massimo
0.4433
Volume
713
Variazione giornaliera
-6.52%
Variazione Mensile
3259.38%
Variazione Semestrale
4900.00%
Variazione Annuale
4243.43%
21 settembre, domenica